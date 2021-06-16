В Афганістані розстріляли сім'ю на пікніку: 3 людини загинули, 11 отримали поранення

Під час стрілянини у провінції Герат на півночі Афганістану загинули дві жінки та дитина, ще 11 осіб отримали поранення. Озброєний невідомий чоловік почав стріляти по сім'ї, яка влаштувала пікнік.

Про це повідомляє Xinhuanet.

"Дві жінки та дитина були вбиті, і ще 11 людей отримали поранення в результаті перестрілки в західній афганській провінції Герат", - йдеться у повідомленні. Як зазначив офіційний представник Міністерства внутрішніх справ, жертвами стали члени сім'ї, які прийшли на пікнік в сад в приміському районі.