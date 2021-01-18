В Афганистане убили двух женщин-судей Верховного суда

Фото: машина погибших (twitter.com/arabnews)

В столице Афганистана Кабуле погибли две женщины-судьи Верховного суда. Их служебный автомобиль обстреляли, когда они направлялись на работу.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Городская полиция подтвердила, что в результате нападения были ранены третья женщина-судья и водитель автомобиля.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку. Представитель Талибана отверг причастность движения к нападению.

Афганские власти сообщили, что в настоящее время в стране насчитывается около 250 женщин-судей и около 400 женщин-прокуроров.

Ранее боевики в Афганистане убили защитницу прав женщин и ее брата. Группа боевиков ехала на мотоцикле, после чего совершила нападение на женщину.

Напомним, в конце ноября в результате двойных взрывов в центральной афганской провинции Бамиан погибли 14 человек. Еще 45 получили ранения.