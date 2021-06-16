В Афганистане расстреляли семью на пикнике: 3 человека погибли, 11 получили ранения
Во время стрельбы в провинции Герат на севере Афганистана погибли две женщины и ребенок, еще 11 человек получили ранения. Вооруженный неизвестный мужчина начал стрелять по семье, которая устроила пикник.
Об этом сообщает Xinhuanet.
"Две женщины и ребенок были убиты, и еще 11 человек получили ранения в результате перестрелки в западной афганской провинции Герат",- говорится в сообщении.
Как отметил официальный представитель Министерства внутренних дел, жертвами стали члены семьи, пришедшие на пикник в сад в пригородном районе.
Напомним, что 6 июня в Афганистане взорвался автобус с людьми на дороге. Тогда в результате трагедии погибли 11 человек.
Добавим, что в Кабуле погибли две женщины-судьи Верховного суда. Их служебный автомобиль обстреляли, когда они направлялись на работу.
Тогда городская полиция подтвердила, что в результате нападения были также ранены третья женщина-судья и водитель автомобиля.