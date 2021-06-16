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В Афганистане расстреляли семью на пикнике: 3 человека погибли, 11 получили ранения

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Афганистан, Среда 16 июня 2021 09:40
В Афганистане расстреляли семью на пикнике: 3 человека погибли, 11 получили ранения Фото: в Афганистане расстреляли семью на пикнике: 3 человека погибли, 11 получили ранения (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во время стрельбы в провинции Герат на севере Афганистана погибли две женщины и ребенок, еще 11 человек получили ранения. Вооруженный неизвестный мужчина начал стрелять по семье, которая устроила пикник.

Об этом сообщает Xinhuanet.

"Две женщины и ребенок были убиты, и еще 11 человек получили ранения в результате перестрелки в западной афганской провинции Герат",- говорится в сообщении.

Как отметил официальный представитель Министерства внутренних дел, жертвами стали члены семьи, пришедшие на пикник в сад в пригородном районе.

Напомним, что 6 июня в Афганистане взорвался автобус с людьми на дороге. Тогда в результате трагедии погибли 11 человек.

Добавим, что в Кабуле погибли две женщины-судьи Верховного суда. Их служебный автомобиль обстреляли, когда они направлялись на работу.

Тогда городская полиция подтвердила, что в результате нападения были также ранены третья женщина-судья и водитель автомобиля.

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