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В Афганістані розстріляли сім'ю на пікніку: 3 людини загинули, 11 отримали поранення

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Афганістан, Середа 16 червня 2021 09:40
В Афганістані розстріляли сім'ю на пікніку: 3 людини загинули, 11 отримали поранення Фото: в Афганістані розстріляли сім'ю на пікніку: 3 людини загинули, 11 отримали поранення (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Під час стрілянини у провінції Герат на півночі Афганістану загинули дві жінки та дитина, ще 11 осіб отримали поранення. Озброєний невідомий чоловік почав стріляти по сім'ї, яка влаштувала пікнік.

Про це повідомляє Xinhuanet.

"Дві жінки та дитина були вбиті, і ще 11 людей отримали поранення в результаті перестрілки в західній афганській провінції Герат", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив офіційний представник Міністерства внутрішніх справ, жертвами стали члени сім'ї, які прийшли на пікнік в сад в приміському районі.

Нагадаємо, що 6 червня в Афганістані вибухнув автобус з людьми на дорозі. Тоді в результаті трагедії загинуло 11 осіб.

Додамо, що у Кабулі загинули дві жінки-судді Верховного суду. Їхній службовий автомобіль обстріляли, коли вони прямували на роботу.

Тоді міська поліція підтвердила, що в результаті нападу були також поранені третя жінка-суддя і водій автомобіля.

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