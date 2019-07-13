Нападение на отель в Сомали: число жертв возросло

Фото: боевики "аш-Шабаб" (flickr.com/Abayomi Azikiwe)

Среди погибших кандидат в президенты региона

Количество погибших в результате нападения вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо (Сомали) возросло до 26 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил президент региона Джуббаланд Ахмед Мохамед, в результате нападения радикальной исламистской группировки "Харакат аш-Шабаб" погибли 26 человек, среди которых граждане Кении, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Танзании.

В частности, по словам Махамеда, в результате нападения погиб кандидат в президенты на предстоящих региональных выборах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сомали произошло вооруженное нападение боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо. Тогда отмечалось, что в результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили ранения. Среди погибших была журналистка, которая вела интернет-канал для сомалийской общины в Канаде.

РБК-Украина писало, что 5 июля в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией, в 750 метрах от здания районной администрации взорвался автомобиль. По предварительным данным, в результате взрыва погибли три сирийца. Следствие склоняется к версии теракта.

Также сообщалось, что в конце июня два террориста-смертника подорвали себя в Тунисе, в результате чего пострадали девять человек.