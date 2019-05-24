В Афганистане произошел взрыв в мечети

В столице Афганистана Кабуле в одной из мечетей прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Взрыв произошел во время пятничной службы, когда в мечети собрались десятки людей на молитву.

Представитель правоохоронных органов сообщил агентству, что бомбу разместили рядом с алтарем мечети Аль-Таква - местом, которое лидер мечети использовал для инициации молитв.

В районе, где произошел взрыв, доминируют мусульмане-сунниты. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность, однако боевики "Талибана" и ИГ регулярно совершают подобные действия в столице Афганистана.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 мая в Кабуле в результате атаки террористической группировки "Талибан" на американскую неправительственную организацию Counterpart International погибли девять человек. Также еще 20 мирных граждан получили ранения в результате взрыва. Тогда ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".

Также в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".