В Афганістані стався вибух у мечеті

У столиці Афганістану Кабулі в одній з мечетей прогримів вибух, в результаті якого загинули три людини, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вибух стався під час п'ятничної служби, коли в мечеті зібралися десятки людей на молитву.

Представник правоохоронних органів повідомив агентству, що бомбу розмістили поруч з вівтарем мечеті Аль-Таква - місцем, яке лідер мечеті використовував для ініціації молитов.

В районі, де стався вибух, домінують мусульмани-суніти. Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність, проте бойовики "Талібану" і ІГ регулярно здійснюють подібні дії в столиці Афганістану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 травня у Кабулі в результаті атаки терористичного угрупування "Талібан" на американську неурядову організацію Counterpart International загинули дев'ять осіб. Також ще 20 мирних громадян отримали поранення в результаті вибуху. Тоді відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Талібан".

Також в Афганістані в результаті нападу на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху "Талібан".