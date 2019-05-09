В Кабуле в результате взрыва погибли девять человек

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан"

В столице Афганистана Кабуле в результате атаки террористической группировки "Талибан" на американскую неправительственную организацию Counterpart International погибли девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими на своей странице в Facebook.

Как сообщается, в ходе атаки погибли один военнослужащий специального подразделения, четыре сотрудника охраны полиции общественной безопасности, один охранник неправительственной организации и трое мирных жителей.

Также еще 20 мирных граждан ранило в результате взрыва.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что начиненный взрывчаткой автомобиль подорвался в элитном районе Кабула, недалеко от генеральной прокуратуры страны.

После взрыва группа террористов проникла в здание американской организации и открыла огонь по сотрудникам.

Силовые структуры Афганистана ликвидировали всех пятерых террористов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".

Кроме того, в результате серии военных операций в провинции Газни на востоке Афганистана были уничтожены 42 боевика "Талибана", в том числе три полевых командира.