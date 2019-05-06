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В Афганистане при нападении талибов на полицейский участок погибли 13 человек

Новости » Происшествия    06.05.2019 - 00:42
В Афганистане при нападении талибов на полицейский участок погибли 13 человек
Иллюстративное фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан"

В Афганистане в результате атаки на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Tolo News.

Также в министерстве сообщили, что в атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".

"В атаке погибли 13 полицейских, еще 55 людей, включая 20 мирных жителей, получили ранения", - говорится в сообщении.

По сообщениям афганских СМИ, после взрыва смертника боевики ворвались в полицейское управление и открыли огонь. Два террориста "Талибана" были убиты наместе, остальные были окружены подразделением полицейского спецназа.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, все напавшие на управление боевики были ликвидированы полицией.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате нападения группы вооруженных боевиков на полицейский участок в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана произошел взрыв. Вначале сообщалось о 30 пострадавших.

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