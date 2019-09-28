В Афганистане произошел взрыв на избирательном участке, есть пострадавшие

В Афганистане, где сегодня проходят президентские выборы, произошел взрыв на одном из избирательных участков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, инцидент произошел в городе Кандагар, что на юге страны, примерно через 2 часа после начала голосования. Взрывное устройство было заложено вблизи избирательного участка.

По данным главы местной больницы, в результате взрыва на избирательном участке пострадали по меньшей мере 15 человек. Официальные лица сообщают, что небольшие взрывы произошли и на других участках.

Отметим, что сегодня, 28 сентября, в Афганистане проходят президентские выборы. В выборах участвуют 14 кандидатов. Главными претендентами на пост президента является действующий глава государства Ашраф Гани и премьер-министр Абдула Абдула.

Напомним, 26 сентября боевики радикального движения "Талибан" совершили атаку на военный блокпост в афганской провинции Фарьяб. В результате нападения погибли по меньшей мере 15 афганских военнослужащих. Кроме того, в ходе боя с талибами также были ранены 15 военных.

Также РБК-Украина писало, что в Афганистане боевики "Талибана" атаковали госучреждение. Террорист-смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, в результате чего 12 человек пострадали.