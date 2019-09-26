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В Афганистане талибы атаковали военный блокпост, есть погибшие

Новости » Происшествия    26.09.2019 - 15:29
В Афганистане талибы атаковали военный блокпост, есть погибшие
Иллюстративное фото (webscreenshot YouTube/AFP news agency channel)

Более 10 военных получили ранения

В Афганистане в четверг, 26 сентября, боевики радикального движения "Талибан" совершили атаку на блокпост военных в провинции Фарьяб, в результате чего погибли 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

По словам главы совета провинции Фарьяб Махаммада Тахира Рахмани, в результате атаки талибов на блокпост в районе Дехен Дере, что на севере Афганистана, погибли по меньшей мере 15 афганских военнослужащих.

Как сообщил командир блокпоста, в ходе боя с талибами также были ранены 15 военных сил безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 сентября в южной афганской провинции Гильмед в результате спецоперации афганских военных, по меньшей мере погибли 40 гражданских и еще 13 получили ранения. Эти люди посещали свадьбу возле места военной спецоперации в районе Хаксар.

Также РБК-Украина писало, что в Афганистане боевики "Талибана" атаковали госучреждение. Террорист-смертник ворвался в здание и совершил самоподрыв, в результате чего 12 человек пострадали. После взрыва боевики, сопровождавшие смертника, открыли огонь из огнестрельного оружия.

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Новости Украины АфганистанТалибанблокпост
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