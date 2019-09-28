В Афганістані стався вибух на виборчій дільниці, є постраждалі

В Афганістані, де сьогодні відбуваються президентські вибори, стався вибух на одній з виборчих дільниць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, інцидент стався у місті Кандагар, що на півдні країни, приблизно через 2 години після початку голосування. Вибуховий пристрій був закладений поблизу виборчої дільниці.

За даними глави місцевої лікарні, в результаті вибуху на виборчій дільниці постраждали щонайменше 15 осіб. Офіційні особи повідомляють, що невеликі вибухи лунали і на інших дільницях.

Зазначимо, що сьогодні, 28 вересня, в Афганістані відбуваються президентські вибори. Участь у виборах беруть 14 кандидатів. Головними претендентами на посаду президента є діючий глава держави Ашраф Гані та прем'єр-міністр Абдула Абдула.

Нагадаємо, 26 вересня бойовики радикального руху "Талібан" здійснили атаку на військовий блокпост у афганській провінції Фарьяб. В результаті нападу загинули щонайменше 15 афганських військовослужбовців. Крім того, в ході бою з талібами також були поранені 15 військових.

Також РБК-Україна писало, що в Афганістані бойовики "Талібану" атакували держустанову. Терорист-смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, в результаті чого 12 людей постраждали.