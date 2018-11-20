В Афганістані прогримів вибух у весільній залі, мінімум 40 загиблих

Фото: поліція в Кабулі (GettyImages)

Ще близько 60 осіб постраждали внаслідок вибуху в Кабулі

В Кабулі (Афганістан) прогримів вибух в залі весільних урочистостей, повідомляється щонайменше про 40 загиблих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією поліції Афганістану, ще близько 60 осіб отримали поранення в результаті вибуху, який стався близько 6:15 вечора за місцевим часом.

Попередньо у Міністерстві внутрішніх справ Афганістану повідомили, що у весільній залі підірвався терорист-смертник. У момент вибуху В будівлі проходили заходи з нагоди дня народження пророка Мухаммеда.

Нагадаємо, минулого тижня в столиці Афганістану неподалік президентського палацу пролунав вибух, в результаті якого загинули щонайменше шість людей. В афганському МЗС розповіли, що терорист-смертник підірвав бомбу, заховану в своєму одязі, посеред натовпу під час демонстрації у Кабулі.

Раніше в Афганістані стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Терорист-смертник на автомобілі протаранив будівлю сил безпеки. У результаті теракту щонайменше семеро людей загинули і ще 37 отримали поранення.