США сообщили о выводе из Афганистана почти половины своих военных

Процесс вывода американского контингента из Афганистана по состоянию на утро 31 мая завершен на 30-44%. Властям страны переданы шесть объектов, около 13 тысяч оборудования будут утилизированы.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США .

"По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44% всего процесса вывода", - говорится в заявлении.

Отмечается, что американские военные передали афганским властям контроль еще над шестью объектами. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования транспортными самолетами Boeing C-17 Globemaster.

Также агентству материально-технического обеспечения Минобороны передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации.

В Центральном командовании еще раз уточнили, что по соображениям безопасности данные о выводе американских войск из Афганистана будут предоставлять только в процентном соотношении.