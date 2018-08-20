В Афганистане освободили 149 заложников, захваченных талибами

Боевики "Талибана" удерживают еще 21 человека

Силы безопасности Афганистана сегодня, 20 августа, освободили 149 человек, захваченных в заложники талибами утром в северной провинции Кундуз. Об этом сообщил заместитель представителя Министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими, передает "Радио Свобода".

Он также отметил, что боевики "Талибана" удерживают еще 21 человека.

Кроме того, как сообщил представитель Министерства внутренних дел, во время спасательной операции были убиты семь талибов.

Как сообщалось, боевики группировки "Талибан" остановили три автобуса на дороге возле района Хан-Абад на севере Афганистана и захватили 170 пассажиров в заложники.

По данным местной полиции, пассажиры были из провинции Бадахшан и Тахар, они направлялись в столицу Кабул. На момент происшествия в автобусах находилось около 170 человек. По предварительным данным, пассажиров отвезли в село Нікпе.

Никаких требований похитители не выдвигали.

Напомним, 15 августа, в результате нападения боевиков группировки "Талибан" на военную базу Аллахуддин в провинции Баглан на севере Афганистана погибли 45 афганских военных.

Согласно информации источников, в результате нападения было убито 35 военнослужащих и 10 местных полицейских.

12 августа в северо-западной провинции Афганистана Фарьяб при атаке боевиков "Талибан" на военную базу, погибли 17 военнослужащих, еще 25 были ранены. Боевики смогли занять несколько военных баз в регионе. Солдаты и офицеры внутри базы находились в окружении и ждали прихода подкрепления.