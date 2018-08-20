В Афганістані звільнили 149 заручників, захоплених талібами

Бойовики "Талібану" утримують ще 21 людину

Сили безпеки Афганістану сьогодні, 20 серпня, звільнили 149 людей, захоплених у заручники талібами вранці у північній провінції Кундуз. Про це повідомив заступник речника Міністерства внутрішніх справ Афганістану Насрат Рахімі, передає "Радіо Свобода".

Він також зазначив, що бойовики "Талібану" утримують ще 21 людину.

Окрім того, як повідомив представник Міністерства внутрішніх справ, під час рятувальної операції були вбиті семеро талібів.

Як повідомлялося, бойовики угруповання "Талібан" зупинила три автобуси на дорозі біля району Хан-Абад на півночі Афганістану і захопили 170 пасажирів у заручники.

За даними місцевої поліції, пасажири були з провінції Бадахшан і Тахар, вони прямували в столицю Кабул. На момент події в автобусах перебувало близько 170 чоловік. За попередніми даними, пасажирів відвезли в село Нікпе.

Ніяких вимог викрадачі не висували.

Нагадаємо, 15 серпня, в результаті нападу бойовиків угрупування "Талібан" на військову базу Аллахуддін в провінції Баглан на півночі Афганістану загинули 45 афганських військових.

Згідно з інформацією джерел, в результаті нападу було вбито 35 військовослужбовців і 10 місцевих поліцейських.

12 серпня в північно-західній провінції Афганістану Фарьяб при атаці бойовиків "Талібан" на військову базу, загинули 17 військовослужбовців, ще 25 було поранено. Бойовики змогли зайняти кілька військових баз в регіоні. Солдати і офіцери всередині бази знаходилися в оточенні і чекали приходу підкріплення.