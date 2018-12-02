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В Афганістані через невдале мінування машини загинули 37 бойовиків

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 20:32
В Афганістані через невдале мінування машини загинули 37 бойовиків
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вибух стався у навчальному таборі талібів

На півдні Афганістану у місті Кандагар через вибух під час мінування автомобіля загинули 37 бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Анадолу".

Як повідомляється, вибухнув замінований автомобіль, який бойовики готували для проведення теракту. Внаслідок вибуху 37 терористів загинули.

За словами представника адміністрації губернатора Кандагара Азіз Ахмета Азізі, автомобіль вибухнув у навчальному таборі терористичного руху "Талібан" в районі Маруф.

"Внаслідок вибуху також велика кількість бойовиків "Талібану" зазнали поранень", - додав Азізі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кабулі (Афганістан) в результаті атаки на будівлю, де проживали військові фахівці Британії з міжнародної приватної військової компанії G4S загинуло 10 осіб і 19 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що  в Афганістані під час авіаудару загинули 30 осіб. При бомбардуванні загинули щонайменше 30 цивільних, які були членами однієї сім'ї.

Крім того, на сході Афганістану поблизу міста Газні у віторок, 27 листопада, стався вибух, унаслідок якого загинули троє військовослужбовців США з місії НАТО.

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