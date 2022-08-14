В Афганистане наводнения унесли жизни десятков людей: что известно
В Афганистане обильные дожди привели к наводнениям в трех провинциях. Жертвами стихии стал по меньшей мере 21 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
От мощных осадков пострадали много сел и поселков, относящихся к провинций Логар, Вардак и Хост, расположенных в восточных и центральных районах страны.
Среди погибших местных жителей есть женщины и дети. Отмечается также, что еще много людей получили ранения различной степени тяжести.
Кроме этого, стихийное бедствие разрушило сотни жилых домов и уничтожило большие площади сельскохозяйственных угодий и десятки садов.
Напомним, в восточной части американского штата Кентукки по меньшей мере 37 человек погибли в результате внезапных наводнений.
Ранее мы писали, что власти Сиднея издали указ об эвакуации тысяч жителей после того, как проливные дожди затопили несколько пригородов крупнейшего города Австралии.