В Афганістані повені забрали життя десятків людей: що відомо

В Афганістані рясні дощі призвели до повеней у трьох провінціях. Жертвами стихії стала щонайменше 21 особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua .

Від потужних опадів постраждали багато сіл та селищ, які належать до провінцій Логар, Вардак і Хост, розташованих у східних і центральних районах країни.

Серед загиблих місцевих жителів є жінки та діти. Зазначається також, що ще багато людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

Окрім цього, стихійне лихо зруйнувало сотні житлових будинків та знищило великі площі сільськогосподарських угідь і десятки садів.