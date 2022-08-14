В Афганістані повені забрали життя десятків людей: що відомо
В Афганістані рясні дощі призвели до повеней у трьох провінціях. Жертвами стихії стала щонайменше 21 особа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Від потужних опадів постраждали багато сіл та селищ, які належать до провінцій Логар, Вардак і Хост, розташованих у східних і центральних районах країни.
Серед загиблих місцевих жителів є жінки та діти. Зазначається також, що ще багато людей зазнали поранень різного ступеня важкості.
Окрім цього, стихійне лихо зруйнувало сотні житлових будинків та знищило великі площі сільськогосподарських угідь і десятки садів.
Нагадаємо, у східній частині американського штату Кентуккі щонайменше 37 людей загинули в результаті раптових повеней.
Раніше ми писали, що влада Сіднею видала указ про евакуацію тисяч жителів після того, як безперервні дощі затопили декількох передмість найбільшого міста Австралії.