В Афганистане напали на кортеж губернатора, 8 погибших

Фото: нападение на кортеж губернатора (heartofasia.af)

Сегодня, 5 октября, в Афганистане напали на кортеж губернатора провинции Лагман Рахматуллы Ярмали. В результате инцидента погибли 8 человек и еще 38 человек получили ранения.

Об этом сообщает TOLO News.

Как сообщается, взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника в тот момент, когда губернатор выходил из дома на работу в центральной части провинции. Сам Ярмал пережил покушение на свою жизнь.

В Министерстве внутренних дел Афганистана отмечают, что среди погибших есть четыре охранника губернатора и четверо гражданских. Все пострадавшие являются гражданскими людьми.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, 3 октября вблизи резиденции губернатора округа Ганихил в афганской провинции Нангархар взорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

Ранее РБК-Украина писало о гибели более 10 мирных жителей в результате авиаудара на базе боевиков "Талибана" в Афганистане. Также было известно о 10 раненых.