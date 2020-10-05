В Афганістані напали на кортеж губернатора, 8 загиблих

Фото: напад на кортеж губернатора (heartofasia.af)

Сьогодні, 5 жовтня, в Афганістані напали на кортеж губернатора провінції Лагман Рахматулли Ярмали. У результаті інциденту загинули 8 осіб та ще 38 людей отримали поранення.

Про це повідомляє TOLO News.

Як повідомляється, вибух стався в результаті підриву терориста-смертника у той момент, коли губернатор виходив із дому на роботу в центральній частині провінції. Сам Ярмал пережив замах на своє життя.

У Міністерстві внутрішніх справ Афганістану зазначають, що серед загиблих є чотири охоронці губернатора і четверо цивільних. Усі постраждалі є цивільними людьми.

Поки жодне з діючих у країні угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, 3 жовтня поблизу резиденції губернатора округу Ганіхіл в афганській провінції Нангархар вибухнув замінований автомобіль, у результаті чого загинули щонайменше 15 людей.

Раніше РБК-Україна писало про загибель понад 10 мирних жителів внаслідок авіаудару на базі бойовиків "Талібану" в Афганістані. Також було відомо про щонайменше 10 поранених.