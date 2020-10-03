В Афганистане взорвался заминированный автомобиль, десятки жертв

Фото: на месте взрыва в Афганистане (twitter.com/Shamshadnetwork)

В субботу, 3 октября, на востоке Афганистана взорвался заминированный автомобиль. Взрыв произошел вблизи резиденции губернатора округа Ганихил в провинции Нангархар.

Об этом сообщает агентство TOLO News.

По предварительным данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 15 человек, а ранения получили более 30. Представитель губернатора провинции Нангархар подтвердил наличие жертв.

#Footage - At least 16 people were killed and 36 others wounded in a car bomb explosion in eastern #Nangarhar province.

#Afghanistan pic.twitter.com/Hg8IL2NJ7x — Ariana News (@ArianaNews_) October 3, 2020

Он также рассказал, что взрыв устроили боевики, которые намеревались попасть в резиденцию губернатора округа, но их ликвидировали силы безопасности.

Кроме того, член совета провинции Нангахар Обайдулла Шинвари добавил, что минимум 8 из погибших в результате взрыва - мирные жители.

Ранее РБК-Украина писало о гибели более 10 мирных жителей в результате авиаудара на базе боевиков "Талибана" в Афганистане. Также было известно о не менее 10 раненых.

Кроме того, недавно в Нигерии взорвался бензовоз, в результате чего погибли почти 30 человек.