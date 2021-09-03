В Афганистане идут ожесточенные бои за Панджшер: талибы и повстанцы заявляют об успехах

Как сообщил телеканалу представитель Фронта национального сопротивления (ФНС), последние две недели талибы сконцентрировали значительные силы вокруг провинции Панджшер. В ночь на 3 сентября начались интенсивные бои.

"Они (талибы - ред.) используют все силы, чтобы проникнуть внутрь, но столкновения еще продолжаются", - добавил собеседник издания.

Пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти заявил, что в результате ночного нападения талибы были отброшены и понесли серьезные потери. "450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены", - уточнил он, добавив, что силы сопротивления приближаются к Бадахшан, Каписа и Баглан.

Представитель движения "Талибан" Билал Карими в свою очередь сообщил об установлении талибами контроля над 20% провинции Панджшер. По его словам, взят стратегический район Хавак, а на юге захвачен районе Кабис.