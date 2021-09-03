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В Афганистане идут ожесточенные бои за Панджшер: талибы и повстанцы заявляют об успехах

Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 3 сентября в Афганистане вспыхнули ожесточенные бои в северной части Панджшерского ущелья между боевиками радикального движения "Талибан" и силами сопротивления. Талибы заявили о взятии под контроль около 20% провинции, повстанцы - об успешном контрнаступлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил телеканалу представитель Фронта национального сопротивления (ФНС), последние две недели талибы сконцентрировали значительные силы вокруг провинции Панджшер. В ночь на 3 сентября начались интенсивные бои.

"Они (талибы - ред.) используют все силы, чтобы проникнуть внутрь, но столкновения еще продолжаются", - добавил собеседник издания.

Пресс-секретарь ФНС Фахим Дашти заявил, что в результате ночного нападения талибы были отброшены и понесли серьезные потери. "450 террористов были ликвидированы, 130 человек захвачены", - уточнил он, добавив, что силы сопротивления приближаются к Бадахшан, Каписа и Баглан.

Представитель движения "Талибан" Билал Карими в свою очередь сообщил об установлении талибами контроля над 20% провинции Панджшер. По его словам, взят стратегический район Хавак, а на юге захвачен районе Кабис.

Напомним, 2 сентября талибы атаковали позиции сил сопротивления в незахваченной провинции Панджшер.

Отметим, талибы приняли решение начать военную операцию против повстанцев в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. 30 августа они атаковали несколько передовых постов сил сопротивления в Панджшерской долине. Нападения были отбиты.

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ТалибанАфганистанКабул