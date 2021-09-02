Уничтожили 11 огневых рубежей повстанцев: "Талибан" нанес удары по Панджшеру

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Bakhtar News Agency .

"В ходе проведенной операции были убиты девять человек, в том числе двух полевых командиров, захвачено большое количество оружия и боеприпасов", - сообщил агентству военный источник.

По его словам, боевики "Талибана" уничтожили 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал.

Fighting has been raging in Panjshir Valley since last night. So far, more than a dozen posts have been taken by the government. In the photo, taken this morning, a checkpoint on the top of the mountain appears to have caught fire. pic.twitter.com/yqvC9DYhoX — Muhammad Jalal (@MJalal700) September 2, 2021

По данным телеканала Al-Jazeera, талибы приняли решение начать военную операцию против повстанце в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

Панджшер остается единственной провинцией в Афганисатане, которая находится не под контролем талибов. Она на расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.