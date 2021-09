Уничтожили 11 огневых рубежей повстанцев: "Талибан" нанес удары по Панджшеру

"В ходе проведенной операции были убиты девять человек, в том числе двух полевых командиров, захвачено большое количество оружия и боеприпасов", - сообщил агентству военный источник.

По его словам, боевики "Талибана" уничтожили 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал.

Fighting has been raging in Panjshir Valley since last night. So far, more than a dozen posts have been taken by the government. In the photo, taken this morning, a checkpoint on the top of the mountain appears to have caught fire. pic.twitter.com/yqvC9DYhoX