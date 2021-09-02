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Уничтожили 11 огневых рубежей повстанцев: "Талибан" нанес удары по Панджшеру

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Афганистан, Четверг 02 сентября 2021 10:55
Уничтожили 11 огневых рубежей повстанцев: "Талибан" нанес удары по Панджшеру Фото: талибы нанесли массированные удары по позициям повстанцев в провинции Панджшере (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Боевики радикального движения "Талибан" атаковали позиции сил сопротивления в незахваченной провинции Панджшер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Bakhtar News Agency.

"В ходе проведенной операции были убиты девять человек, в том числе двух полевых командиров, захвачено большое количество оружия и боеприпасов", - сообщил агентству военный источник.

По его словам, боевики "Талибана" уничтожили 11 огневых рубежей противника в районах Дербент-Гарани, Гульбахар и Шатал.

По данным телеканала Al-Jazeera, талибы приняли решение начать военную операцию против повстанце в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

Панджшер остается единственной провинцией в Афганисатане, которая находится не под контролем талибов. Она на расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула.

Напомним, что новым премьер-министром Афганистана может стать лидер радикального движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада.

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