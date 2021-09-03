В Афганістані йдуть запеклі бої за Панджшер: таліби і повстанці заявляють про успіхи

Як повідомив телеканалу представник Фронту національного опору (ФНС), останні два тижні таліби сконцентрували значні сили навколо провінції Панджшер. У ніч на 3 вересня почалися інтенсивні бої.

"Вони (таліби - ред.) використовують всі сили, щоб проникнути всередину, але зіткнення ще тривають", - додав співрозмовник видання.

Прессекретар ФНС Фахім Дашті заявив, що в результаті нічного нападу таліби були відкинуті і зазнали серйозних втрат. "450 терористів були ліквідовані, 130 осіб захоплені", - уточнив він, додавши, що сили опору наближаються до Бадахшан, Капіса і Баглан.

Представник руху "Талібан" Білал Карімі своєю чергою повідомив про встановлення талібами контролю над 20% провінції Панджшер. За його словами, взято стратегічний район Хавак, а на півдні захоплено районі Кабіс.