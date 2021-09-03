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В Афганістані йдуть запеклі бої за Панджшер: таліби і повстанці заявляють про успіхи

Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 3 вересня в Афганістані спалахнули запеклі бої в північній частині Панджшерської ущелини між бойовиками радикального руху "Талібан" і силами опору. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, повстанці - про успішний контрнаступ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив телеканалу представник Фронту національного опору (ФНС), останні два тижні таліби сконцентрували значні сили навколо провінції Панджшер. У ніч на 3 вересня почалися інтенсивні бої.

"Вони (таліби - ред.) використовують всі сили, щоб проникнути всередину, але зіткнення ще тривають", - додав співрозмовник видання.

Прессекретар ФНС Фахім Дашті заявив, що в результаті нічного нападу таліби були відкинуті і зазнали серйозних втрат. "450 терористів були ліквідовані, 130 осіб захоплені", - уточнив він, додавши, що сили опору наближаються до Бадахшан, Капіса і Баглан.

Представник руху "Талібан" Білал Карімі своєю чергою повідомив про встановлення талібами контролю над 20% провінції Панджшер. За його словами, взято стратегічний район Хавак, а на півдні захоплено районі Кабіс.

Нагадаємо, 2 вересня таліби атакували позиції сил опору в незахопленій провінції Панджшер.

Зазначимо, таліби прийняли рішення почати військову операцію проти повстанців у провінції Панджшер після провалу переговорів з лідером опору Ахмадом Масудом. 30 серпня вони атакували кілька передових постів сил опору в Панджшерській долині. Напади були відбиті.

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ТалібанАфганистанКабул