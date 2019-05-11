В Афганистане дети подорвались на мине

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Мина была заложена боевиками "Талибана"

В афганской провинции Газни дети подорвались на мине, которая была заложена на обочине дороги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Ареф Нури, в результате взрыва погибли семеро детей в возрасте от 7 до 9 лет. Он добавил, что еще 2 ребенка получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что взрывное устройство было заложено на обочине дороги боевиками террористической группировки "Талибан" с целью нанесения потерь в рядах сил безопасности Афганистана.

Напомним, ранее в столице Афганистана Кабуле произошла атака террористической группировки "Талибан" на американскую неправительственную организацию Counterpart International. В результате нападения погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 20 гражданских получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".

Кроме того, в результате серии военных операций в провинции Газни на востоке Афганистана были уничтожены 42 боевики "Талибана", в том числе три полевых командира.