В Афганистане военные уничтожили десятки талибов

Фото: афганские военные (twitter.com/Samim42450861)

Среди погибших - трое командиров боевиков

В результате серии военных операций в провинции Газни на востоке Афганистана были уничтожены 42 боевика Талибана, в том числе три полевые командиры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Арефа Нур, такие потери боевики понесли во время совместной спецоперации, которая длилась более суток.

“Воздушно-наземные операции, проведенные совместными афганскими и коалиционными иностранными силами за последние 24 часа, привели к гибели 42 боевиков и ранены еще шестеро в районах Гиро, Андар, Аб-Банд”, - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, среди погибших - трое местных командиров боевиков.

Ранее сообщалось, что в Катаре официальные представители США и группировки "Талибан" возобновили переговоры, которые должны помочь прекратить 17-летнюю войну в Афганистане.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США согласовали с "Талибаном" проект мирного соглашения по Афганистану. Спецпредставитель США по Афганистану Залмая Халилзада заявил, что Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" в ходе переговоров в Дохе выработали проект мирного соглашения.