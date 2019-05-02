ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Афганистане военные уничтожили десятки талибов

Новости » Происшествия    02.05.2019 - 03:39
В Афганистане военные уничтожили десятки талибов
Фото: афганские военные (twitter.com/Samim42450861)

Среди погибших - трое командиров боевиков

В результате серии военных операций в провинции Газни на востоке Афганистана были уничтожены 42 боевика Талибана, в том числе три полевые командиры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Арефа Нур, такие потери боевики понесли во время совместной спецоперации, которая длилась более суток.

“Воздушно-наземные операции, проведенные совместными афганскими и коалиционными иностранными силами за последние 24 часа, привели к гибели 42 боевиков и ранены еще шестеро в районах Гиро, Андар, Аб-Банд”, - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, среди погибших - трое местных командиров боевиков.

Ранее сообщалось, что в Катаре официальные представители США и группировки "Талибан" возобновили переговоры, которые должны помочь прекратить 17-летнюю войну в Афганистане.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США согласовали с "Талибаном" проект мирного соглашения по Афганистану. Спецпредставитель США по Афганистану Залмая Халилзада заявил, что Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" в ходе переговоров в Дохе выработали проект мирного соглашения.

В Афганистане при двойном взрыве погибло 3 человека, десятки раненных В Афганистане при атаке боевиков погибло 10 военнослужащих
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины АфганистанТалибан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь