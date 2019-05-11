В Афганістані діти підірвалися на міні

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Міна була закладена бойовиками "Талібану"

В афганській провінції Газні діти підірвалися на міні, яка була закладена на узбіччі дороги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Як повідомив прес-секретар губернатора провінції Ареф Нурі, в результаті вибуху загинули семеро дітей у віці від 7 до 9 років. Він додав, що ще 2 дитини отримали поранення. Постраждалі були госпіталізовані.

Зазначається, що вибуховий пристрій був закладений на узбіччі дороги бойовиками терористичного угрупування "Талібан" з метою нанесення втрат в лавах сил безпеки Афганістану.

Нагадаємо, раніше в столиці Афганістану Кабулі сталася атака терористичного угрупування "Талібан" на американську неурядову організацію Counterpart International. В результаті нападу загинули щонайменше 9 осіб. Ще 20 цивільних отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Афганістані в результаті нападу на поліцейське управління в провінції Баглан загинули 13 поліцейських, ще 55 отримали поранення. В атаці на управління поліції в місті Пулі-Хумрі на півночі провінції Баглан брали участь щонайменше вісім бойовиків руху "Талібан".

Крім того, в результаті серії військових операцій в провінції Газні на сході Афганістану були знищені 42 бойовики "Талібану", в тому числі три польових командира.