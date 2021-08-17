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В Афганистане уже больше 150 украинцев ждут эвакуацию, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганистане уже больше 150 украинцев обратились за помощью к дипломатам и попросили помощи в возвращении домой. Среди граждан Украины, которые работали в стране по контракту, бизнесмены и гостившие у родственников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Свежие данные: 153 украинца обратились к дипломатам и попросили помощи в возвращении домой", - написал Кулеба в Facebook.

По его словам, это граждане Украины, которые работали на военной базе по контракту, украинцы афганского происхождения посетившие родственников, бизнесмены.

"Самое сложное сейчас - это им добраться до аэропорта Кабула", - отметил министр.

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов объявил об отправлении в Афганистан еще одного самолета для эвакуации украинцев.

Напомним, ранее в МИД заявили, что из аэропорта Кабула не может вылететь второй украинский самолет.

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МИД УкраиныАфганистанДмитрий КулебаКабул