В Афганістані вже понад 150 українців чекають евакуацію, - Кулеба

В Афганістані вже понад 150 українців звернулися за допомогою до дипломатів і попросили допомоги у поверненні додому. Серед громадян України, які працювали в країні за контрактом, бізнесмени і гостювали у родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу .

"Свіжі дані: 153 українці звернулися до дипломатів і попросили допомоги в поверненні додому", - написав Кулеба в Facebook.

За його словами, це громадяни України, які працювали на військовій базі за контрактом, українці афганського походження, родичі, бізнесмени.

"Найскладніше зараз - це їм дістатися до аеропорту Кабула", - зазначив міністр.