RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Афганістані вже понад 150 українців чекають евакуацію, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганістані вже понад 150 українців звернулися за допомогою до дипломатів і попросили допомоги у поверненні додому. Серед громадян України, які працювали в країні за контрактом, бізнесмени і гостювали у родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Свіжі дані: 153 українці звернулися до дипломатів і попросили допомоги в поверненні додому", - написав Кулеба в Facebook.

За його словами, це громадяни України, які працювали на військовій базі за контрактом, українці афганського походження, родичі, бізнесмени.

"Найскладніше зараз - це їм дістатися до аеропорту Кабула", - зазначив міністр.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про відправлення до Афганістану ще одного літака для евакуації українців.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що з аеропорту Кабула не може вилетіти другий український літак.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСАфганистанДмитро КулебаКабул