В Афганистане боевики "Талибана" атаковали военную базу, погибли 126 человек

Иллюстративное фото (taliban-open)

Несколько боевиков открыли огонь по военному объекту после взрыв автомобиля

В понедельник, 21 января, боевики радикального движения "Талибан" напали на военный комплекс в провинции Вардак, в результате нападения погибли 126 сотрудников службы безопасности Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство Reuters со ссылкой на источники.

Телеканал Tolo News сообщал, что террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль возле базы вооруженных сил Афганистана в городе Майданшахр, после чего несколько боевиков открыли огонь по военному объекту.

"У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре", - заявил агентству источник в министерстве национальной обороны страны.

Напомним, также 21 января смертник атаковал совместный военный конвой сил США и курдских повстанцев. Взрыв прогремел возле блокпоста поддерживаемых США курдов. Теракт произошел в городе на северо-востоке Сирии. Погибли 5 человек.

После этого террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на военный конвой США в Сирии.

РБК-Украина писало, что 20 января в Афганистане из-за взрыва бомбы во время движения колонны губернатора южной провинции Логар погибло по меньшей мере 8 силовиков. Сам губернатор во время взрыва не пострадал. Также в колонне находился глава разведывательного управления Афганистана, который не получил ранений.