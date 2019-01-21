В Афганістані бойовики "Талібану" атакували військову базу, загинули 126 осіб

Ілюстративне фото (taliban-open)

Кілька бойовиків відкрили вогонь по військовому об'єкту після вибуху автомобіля

У понеділок, 21 січня, бойовики радикального руху "Талібан" напали на військовий комплекс в провінції Вардак, в результаті нападу загинули 126 співробітників служби безпеки Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство Reuters з посиланням на джерела.

Телеканал Tolo News повідомляв, що терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля бази збройних сил Афганістану в місті Майданшахр, після чого кілька бойовиків відкрили вогонь по військовому об'єкту.

"У нас є інформація, що 126 осіб загинули під час вибуху на військовому тренувальному центрі", - заявив агентству джерело в міністерстві національної оборони країни.

Нагадаємо, також 21 січня смертник атакував спільний військовий конвой сил США і курдських повстанців. Вибух прогримів біля блокпоста підтримуваних США курдів. Теракт стався в місті на північному сході Сирії. Загинули 5 осіб.

Після цього терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність через напад на військовий конвой США в Сирії.

РБК-Україна писало, що 20 січня в Афганістані через вибух бомби під час руху колони губернатора південної провінції Логар загинуло щонайменше 8 силовиків. Сам губернатор під час вибуху не постраждав. Також у колоні перебував глава розвідувального управління Афганістану, який не отримав поранень.