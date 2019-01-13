В Афганистане боевики напали на полицейский участок

Иллюстративное фото (twitter.com/Terror_Monitor)

В результате нападения погиби пять человек

В Афганистане в городе Герат боевики на полицейском участке убили пятерых человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что жертвами являются трое полицейских и два мирных жителей, среди которых один ребенок. Кроме того, еще четыре человека получили ранения, их доставили в больницу.

Отметим, что пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за нападение.

Напомним, ранее террористы организации "Талибан" совершили нападение на посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 сотрудника полиции и проправительственных ополченцев. В частности, 14 полицейских и семь членов проправительственных ополченцев были убиты, девять получили ранения.

1 января текущего года на севере Афганистана террористы организации "Талибан" совершили одновременно три нападения на позиции правоохранителей, что привело к гибели полицейских. Нападение было сосредоточено в районе нефтяных скважин и транспортных средств около провинции Сар-Пол. Такими действиями "Талибан" пытался продемонстрировать свою власть и подорвать контроль правительства в мирных переговорах.