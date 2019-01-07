Боевики "Талибан" напали на КПП в Афганистане, есть погибшие

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Вследствие нападения пострадал 21 человек

Террористы организации "Талибан" совершили нападение на посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 сотрудника полиции и проправительственных ополченцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, 14 полицейских и семь членов проправительственных ополченцев были убиты, девять получили ранения.

"Боевики движения "Талибан" штурмовали посты безопасности на западе Афганистана, убив 21 полицейского и участников проправительственной ополчения", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что в столкновениях были убиты более 15 боевиков "Талибана" и еще 10 - получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 января текущего года на севере Афганистана террористы организации "Талибан" совершили одновременно три нападения на позиции правоохранителей, что привело к гибели 21 полицейского.

Нападение было сосредоточено в районе нефтяных скважен и транспортных средств около провинции Сар-Пол. Такими действиями "Талибан" пытается продемонстрировать свою власть и подорвать контроль правительства в мирных переговорах.