В Афганистане талибы убили более 20 полицейских

Иллюстративное фото (twitter.com/Terror_Monitor)

Правительственные войска для отражения атаки использовали арилерию

На севере Афганистана террористы организации "Талибан" совершили одновременно три нападения на позиции правоохранителей, что привело к гибели 21 полицейского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Официальные лица Афганистана рассказали, что бои продолжались несколько часов. Нападение было сосредоточено в районе нефтяных скважен и транспортных средств около провинции Сар-Пол. Такими действиями "Талибан" пытается продемонстрировать свою власть и подорвать контроль правительства в мирных переговорах.

Пресс-секретарь губернатора провинции Забихулла Амани заявил, что боевики использовали для нападения огнестрельное оружие и гранатометы.

"Районы остается под контролем правительства, хоть и находятся под обстрелом талибов", - подчеркнул Амани.

Также он рассказал, что правительственным силам пришлось использовать артиллерийские установки для отражения атаки несмотря на то, что в тех районах находилось мирное население. Он добавил, что жертв среди мирного населения нет.

Напомним, в Афганистане в результате удара беспилотника погиб спикер ИГ. Согласно официальному заявлению, Султан Азиз Азам был ликвидирован 26 декабря в "убежище "Исламского государства" в районе Пачирагам провинции Нангаргар на востоке страны, когда, "действуя на основании данных разведки, самолеты, какие не уточняем, ударили" по нему.