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В Афганістані бойовики напали на поліцейську дільницю

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 08:40
В Афганістані бойовики напали на поліцейську дільницю
Ілюстративне фото (twitter.com/Terror_Monitor)

В результаті нападу погиби п'ять осіб

В Афганістані в місті Герат бойовики на поліцейській дільниці вбили п'ятьох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що жертвами є троє поліцейських і двоє мирних жителів, серед яких одна дитина. Крім того, ще чотири людини отримали поранення, їх доставили в лікарню.

Відзначимо, що поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, раніше терористи організації "Талібан" вчинили напад на пости безпеки на заході Афганістану, вбивши 21 співробітника поліції і проурядових ополченців. Зокрема, 14 поліцейських і сім членів проурядових ополченців були вбиті, дев'ять отримали поранення.

1 січня поточного року на півночі Афганістану терористи організації "Талібан" вчинили одночасно три напади на позиції правоохоронців, що призвело до загибелі поліцейськиз. Напад було зосереджено в районі нафтових свердловин і транспортних засобів близько провінції Сар-Пол. Такими діями "Талібан" намагався продемонструвати свою владу і підірвати контроль уряду в мирних переговорах.

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