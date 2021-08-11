В Афганистане армейский корпус правительственных войск сдался талибам

Как рассказала изданию член провинциального совета Кундуза Заргуль Алеми, которая бежала из провинции до ее сдачи, местные старейшины нанесли визит командирам корпуса и попросили их сдаться талибам, пообещавшим не причинять вреда.

"Я не знаю, почему командиры не собрали свои войска и не сражались до последней капли крови, используя все оружие, ресурсы и боеприпасы, которые были у них в аэропорту и корпусе", - сказала она.

По ее оценкам, на момент капитуляции на базе находилось около 2 тысяч афганских военнослужащих. Алеми также отметила, что сдавшиеся в плен солдаты, передали талибам "Хаммеры", оружие и другую военную технику.

Два афганских офицера, пожелавших остаться неизвестными, сообщили, что корпус несколько дней удерживал военную базу на окраине Кундуза вблизи аэропорта. Однако затем была объявлена капитуляция.

"Талибан стоит у ворот, но никто не сражается. Я не понимаю", - сказал один из офицеров, рассказывая о разговоре, который он имел с представителем своего подразделения.

Источники издания отметили, что сдавшихся военных талибы препроводили в другой район, где им предложили защиту при условии, что они не будут покидать провинцию Кундуз.