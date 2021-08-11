В Афганістані армійський корпус урядових військ здався талібам

Як розповіла виданню член провінційної ради Кундуза Заргуль Алемі, яка втекла з провінції до її здачі, місцеві старійшини завдали візит командирам корпусу і попросили їх здатися талібам, які пообіцяли не завдавати шкоди.

"Я не знаю, чому командири не зібрали свої війська і не билися до останньої краплі крові, використовуючи всю зброю, ресурси і боєприпаси, які були у них в аеропорту і корпусі", - сказала вона.

За її оцінками, на момент капітуляції на базі перебувало близько 2 тисяч афганських військовослужбовців. Алемі також зазначила, що солдати, які здалися в полон, передали талібам "Хаммері", зброю та іншу військову техніку.

Два афганських офіцери, які побажали залишитися невідомими, повідомили, що корпус кілька днів утримував військову базу на околиці Кундуза поблизу аеропорту. Однак потім була оголошена капітуляція.

"Талібан стоїть біля воріт, але ніхто не бореться. Я не розумію", - сказав один з офіцерів, розповідаючи про розмову, яку він мав з представником свого підрозділу.

Джерела видання відзначили, що здалися військових таліби перепровадили в інший район, де їм запропонували захист за умови, що вони не будуть залишати провінцію Кундуз.