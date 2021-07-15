Афганистан обвинил Пакистан в поддержке "Талибана"

"ВВС Пакистана в настоящее время оказывают поддержку талибам с воздуха в определенных районах", - заявил изданию первый вице-президент Амрулла Салех.

По его словам, власти Пакистан официально предупредили армию и военно-воздушные силы страны, что любой шаг по вытеснению талибов из Спин-Болдака вызовет негативную реакцию со стороны пакистанской армии.

По данным издания, вечером 15 июля талибы атаковали полицейский блок пост в районе Котал-Марча в девятом округе Кандагара. В этом районе продолжаются боевые действия.

Также правительственные войска ведут бои в районе большого лагеря беженцев возле Кандагара. Находившиеся там семьи покинули лагерь, опасаясь обстрелов и теперь "бродят по улицам города".