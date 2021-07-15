Афганістан звинуватив Пакистан у підтримці "Талібану"

"ВПС Пакистану зараз надають підтримку талібам з повітря в певних районах", - заявив виданню перший віце-президент Амрулла Салех.

За його словами, влада Пакистан офіційно попередила армію і військово-повітряні сили країни, що будь-який крок по витісненню талібів зі Спін-Болдака викличе негативну реакцію з боку пакистанської армії.

За даними видання, ввечері 15 Липня таліби атакували поліцейський блок пост в районі Котал-Марча в дев'ятому окрузі Кандагара. У цьому районі тривають бойові дії.

Також урядові війська ведуть бої в районі великого табору біженців біля Кандагара. Сім'ї, що знаходилися там, покинули табір, побоюючись обстрілів і тепер "бродять вулицями міста".