Афери на крові: У Нацполі розповіли про найпоширеніші схеми шахраїв

Переважна більшість шахраїв в Україні на сьогодні використовує чотири основні схеми для виманювання грошей у потенційних жертв.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції".
Таку інформацію надав виданню начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції Кирило Водяницький.
Правоохоронці розповідають, що одна з найпоширеніших схем - шахрайство під виглядом здачі в оренду будинків та квартир.
Так, до подібної афери потрапили кілька сімей, які виїхали з-під Харкова на Захід України. Знайшовши відповідний варіант, вони відправили "орендодавцеві" заставу в сумі 4 тисячі гривень, приїхали на місце, геотег якого їм відправили, і виявили замість будинку цвинтар.
"Зателефонувавши орендодавцю, жінка почула у відповідь на своє обурення фразу "тут вам і місце", - додають у поліції.
Як стало відомо, зловмисником виявився 27-річний мешканець Київської області, який після початку війни переїхав до Ужгорода.
Він і ще троє його друзів, які жили в Києві, вирішили організувати "бізнес", встигнувши "виручити" 350 тисяч гривень та обдуривши 55 людей. Усі учасники вже за ґратами, за статтею про шахрайство їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Своєю чергою в кіберполіції радять ніколи не надсилати передоплату - чи то товар, чи послуга.
Такий самий випадок стався із пенсіонеркою Оксаною Жуматій із Львівської області. Вона замовила генератор, заплатила завдаток, але товару так і не отримала.
"Мене найбільше вбило, що він сміявся з мене. У нас вимикають світло, а все залежить від світла, щоб і тепло було, і решта. Це цинічно. Ми собі відкладали гроші, ми люди вже зрілі, купа болячок, хочеться тепла, а тут так розвели", - розповіла жінка у коментарі РБК-Україна.
Крім того, друга схема шахраїв - це фішинг (від англійського слова "fishing" - риболовля). Методика базується на довірі до офіційних платформ чи перевірених сайтів.
Так, під приводом отримання "незапланованої" фінансової допомоги від держави у платформі "Дія" жертві пропонують пройти за посиланням. Зовні сайт може виглядати також, але форма для оплати буде іншою. Уникнути цього просто - не потрібно переходити за незнайомими посиланнями та вводити у платіжних формах дані своїх банківських карток.
Також в кіберполіції описали ще дві найпоширеніші методики крадіжки.
Одна з них - дзвінок від служби безпеки вашого банку. Шахраї зазвичай швидко говорять про якусь проблему з картою і, не даючи часу для роздумів, починають сипати питаннями. Мета - дізнатися дані про картку.
"Вони дзвонять, кажуть: "Доброго дня, служба безпеки банку". У цьому випадку треба просто відразу закінчити цю розмову і зателефонувати до свого банку. Служба безпеки банку ніколи нікому не дзвонить. У 99% випадків реальний банк тільки підтвердить, що проблеми, про котрій сказали шахраї, насправді немає", - розповів Водяницький.
Четвертий спосіб шахраїв - лист від "друга".
Зазвичай жертвам надходять повідомлення від добре знайомих людей із проханням про фінансову допомогу. Людина надсилає гроші, а потім дізнається, що його знайомого, який нібито потребував, зламали.
Найчастіше аферисти або шукають доступу до соціальних мереж, або дублюють sim-карту. Найшвидший спосіб перевірити, чи це правда - зателефонувати людині по відкритому зв'язку і поставити запитання.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шахраї вигадали нову схему "допомоги" ЗСУ.
Додамо, також українців попередили про шахрайство під час в'їзду до ЄС.
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