Гроші за "авторизацію". Українців попередили про шахрайство під час в'їзду до ЄС

У ЄС на стадії запуску перебуває Європейська система інформації та дозволів на поїздки (ETIAS). Це електронна система для виявлення потенційних загроз від мандрівників, які їдуть до шенгенської зони без віз.

Європейській системі інформації та авторизації для подорожей (ETIAS) потрібен ще рік, щоб стати повністю ефективною, але влада Європейського Союзу вже попереджує мандрівників із більш ніж 60 безвізових країн про шахрайські веб-сайти, які видають себе за офіційний веб-сайт ETIAS або пропонують "посередницькі послуги".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Schengenvisainfo.com.

ЄС випустив спеціальне керівництво через побоювання, що можуть бути "спроби ввести заявників в оману, змусивши їх повірити, що їхній сайт є офіційним каналом для подання заявки на ETIAS".

Також Агентство митного та прикордонного контролю США вже кілька разів попереджало про шахрайство з сайтами та електронними листами на пошту, де хочуть ввести в оману іноземних мандрівників із країн безвізового режиму США, змусивши їх думати, що це нібито офіційні сайти уряду США.

"Офіцери Митно-прикордонної служби США (CBP) помітили зростаючу кількість сторонніх сайтів, які стверджують, що вони нібито допомагають іноземним мандрівникам подати заявку на електронну систему авторизації поїздок (ESTA)", — йдеться в одному із попереджень агентства.

Звернути увагу на це варто українцям, які також можуть їздити до ЄС без віз.

Фото: ЄС випустив спеціальне керівництво через побоювання, що можуть бути "спроби ввести заявників в оману мандрівників" (unsplash.com)

За словами засновника SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрамі, такі шахраї працюють за простою схемою. Вони заявляють, що є офіційним сайтом уряду, і мандрівники платять їм суму, яка в кілька разів перевищує суму офіційного збору ESTA.

"Вони дають мандрівникам форму з даними, які їм потрібно заповнити, а потім ті ж дані нібито розміщуються ними на офіційному сайті ESTA. Потім мандрівники сплачують збір, який у три або чотири рази вищий за звичайний збір, який становить 21 долар США", — каже Байрамі.

По суті, такі "посередники" мандрівникам не потрібні, тому що вони вже й так самі виконують усю роботу під час заповнення форми, представленої "посередником". Байрам також вказує, що шахраї готуються повторювати свої незаконні дії, як тільки ETIAS набуде чинності наприкінці 2023 року.

Щоб отримати ETIAS, мандрівникам потрібно лише зайти на офіційний сайт, але він ще офіційно не опублікований. Однак у ЄС підтвердили, що він перебуватиме лише в домені "Europa.eu".

Мандрівники повинні будуть подати заявку на ETIAS, заповнивши просту форму та сплативши збір у розмірі 7 євро. Загалом весь процес має тривати близько десяти хвилин. Система мала набути чинності у травні 2023 року, але тепер ЄС відклав запуск ETIAS до листопада 2023 року.

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