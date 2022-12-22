Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції

Які пастки злочинці використовують найчастіше, як вони "освоїлися" на війні і що робити, щоб не потрапити "на гачок" лиходія – нижче в матеріалі РБК-Україна.

Повномасштабна війна України проти російських загарбників триває вже десять місяців. За цей час сотні тисяч українців адаптувалися до обставин, чи то обстріли, блэкаут або солона водопровідна вода. На "військові рейки" став бізнес, навчившись працювати в умовах часткової невизначеності.

Адаптація торкнулася всіх, без винятку. Не оминула вона і шахраїв. Схеми, які вони раніше використовували, злочинці переформатували під військові реалії, крадучи у переселенців, волонтерів і самих військовослужбовців.

"Рієлтори" для мігрантів

Війна змусила багатьох українців стати вимушеними переселенцями. Мешканці прифронтових територій поспіхом залишали свої будинки, намагаючись знайти безпечне місце. Одні вирішили поїхати закордон і перечекати військові дії там, інші обрали відносно безпечні регіони всередині країни. З початку вторгнення та протягом кількох місяців в Україні відбулася активна внутрішня міграція, переважно, до західних міст.

Зважаючи на те, що термінова оренда житла стала однією з найбільш затребуваних послуг, логічно було очікувати, що злочинці цим скористаються. Шахрайство під виглядом здачі в оренду будинків і квартир стало найпоширенішим та найпопулярнішим серед зловмисників. За великим рахунком, нічого нового аферисти не вигадали, каже РБК-Україна начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайства Департаменту кіберполіції Кирило Водяницький.

Один із найбільш цинічних випадків, як повідомили в поліції, стався із сім'єю з-під Харкова, яка терміново шукала притулок на Заході України. Жінка, зрадівши, що знайшла житло, відправила "орендодавцю" 4 тисячі гривень як заставу. У місто вона та ще три родини з чотирма дітьми приїхали вночі, але за геотегом, який їм скинули, вони замість будинку виявили цвинтар.

"Зателефонувавши орендодавцю, жінка почула у відповідь на своє обурення фразу "тут вам і місце", – додають у поліції.

Зловмисником виявився 27-річний мешканець Київської області, який після початку війни переїхав до Ужгорода. Він та ще троє його друзів, які жили в Києві, вирішили організувати "бізнес", встигнувши "виручити" 350 тисяч гривень та обдуривши 55 людей. Усі учасники вже за ґратами за статтею про шахрайство, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Гроші, вилучені під час чергового затримання (фото: Facebook-сторінка СБУ)

Подібна схема працювала і до війни, вона досить проста – клієнта вмовляють надіслати передоплату. Аргументи в кожному індивідуальному випадку можуть бути різні – велика кількість інших бажаючих, необхідність вирішити питання швидко, тому що "орендодавцеві" потрібно терміново кудись виїхати і з рук до рук передати гроші не вийде. В умовах, коли переїхати треба швидко не за власним бажанням, а з міркувань безпеки, такі слова можуть стати вирішальними, і зловмисники не гидують цим скористатися.

Шахраї можуть навіть показати нібито свої документи, щоб викликати довіру, включаючи чийсь паспорт або права власності. Підсумок один – ні грошей, ні житла.

Та ж схема працює і у разі покупки чогось в інтернеті . Після того, як Росія взяла курс на знищення критичної інфраструктури і в Україні розпочалися тривалі блекаути, люди у спробах пристосуватися почали скуповувати все, що допоможе жити без електрики. Один із найбільш затребуваних товарів – генератор.

Пенсіонерка Оксана Жуматій живе на Львівщині, яка з перших днів масованих обстрілів страждає від нестачі електрики. Разом із чоловіком жінка вирішила, що настав час купувати генератор, оскільки з настанням холодів будинок швидко остигає. Оголошення про продаж необхідної техніки Оксана знайшла в одній із груп Facebook, домовилася про купівлю та заплатила передоплату – 600 гривень. "Продавець" аргументував це тим, що теж не може всім довіряти та витрачати гроші на пересилання. Після часткової сплати чоловік зник.

"Я писала йому скрізь, дзвонила. А потім він відповів, почав матюкатися, переплутав мене з кимось, кричав, що я його здала. Я написала, що я не та, за кого він мене прийняв, а він мені: "Ти потрапила під роздачу". Я запитала, яку, а він мені: "Акцію". Він так сміявся з мене, казав, що я "лохушка", – розповідає Оксана в коментарі РБК-Україна.

У цій ситуації, каже жінка, не так шкода грошей, як вражає факт звернення. "Мене найбільше вбило, що він сміявся з мене. У нас вимикають світло, а все залежить від світла, щоб і тепло було, і решта. Це цинічно. Ми собі відкладали гроші, ми люди вже зрілі, купа болячок, хочеться тепла, а тут так розвели", – каже Оксана.

У поліції у цьому випадку дають універсальну пораду – ніколи не платити заставу, якщо "орендодавець" чи "продавець" невідомі. Аргументи на кшталт тих, які використовували зловмисники у вищеописаних історіях, є непереконливими – клієнт завжди ризикує більше, каже співробітник агентства нерухомості у Львові "Дім Льова" Микола Ковалевський.

"Потрібно перевіряти елементарно гроші, куди вони йдуть. Не скидати на фізичну особу гроші, жодних передоплат. А скидати на ФОП. Ми всі намагаємося бути зареєстрованими, мати певний вид діяльності, укладаємо договір. Зараз із цим немає проблем, хоч би онлайн. Ми постійно укладаємо такі угоди", – каже Ковалевський у коментарі РБК-Україна.

Реальні продавці завжди мають альтернативу у вигляді післяплати, а законослухняні ріелтори ніколи не проситимуть заставу до перегляду квартири та всіх необхідних документів. Відмова від будь-якої передоплати – універсальний захист від злочинців.

Гроші на крові

Шахрай не винаходить нових форм – він іде шляхом найменшого опору, тобто пропонує знайомі потенційним жертвам послуги. У перші місяці війни людям, які живуть у зоні бойових дій, перед тим, як знайти житло, треба було виїхати з небезпечного місця. З'явилися послуги евакуаційних перевезень, і коли цим скористаються злочинці, стало питанням часу.

У міру актуальності питання евакуації в Інтернеті почали з'являтися відповідні оголошення. Один 23-річний молодик обіцяв, що зможе вивезти не лише з "гарячих точок", а й із безпосередньо окупованих територій, зокрема Маріуполя.

У середньому його послуги коштували від 5 до 17 тисяч гривень. Зневірені люди, намагаючись вирватися з оточення загарбників, платили гроші заздалегідь, але ніхто їх евакуювати не збирався. Шахрая затримали, сьогодні йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Схожа риса шахраїв – жадібність і бажання мати легкі гроші. Це інтернет, там не видно людини. Це ж не класичне "цигани підійшли, обдурили". Шахрай бачить перед собою екран монітора і телефон. Він не бачить, кого дурить, тому не страшно", – зазначив Кирило Водяницький.

Ще одна тема – торгівля тим, що необхідно військовим . Шахраї намагаються заробити на всьому – від продажу автомобіля на передову до парафіну для окопних свічок. З останнім злочинці обдурили волонтерку Оксану Довгань. Жінка займалася виготовленням окопних свічок ще задовго до холодів.

"Ми постійно в пошуках парафіну, хочеться дешевше купити, тому що донатів не вистачає. Люди донатять, допомагають, усім вдячна, але люди теж виснажуються. Так як у нас дуже мало зборів, намагаємося знайти дешевше, тому що парафіну, воску дуже багато треба. Один кілограм іде приблизно на 4-5 свічок", – розповідає Оксана у коментарі РБК-Україна.

Окопні свічки (фото: кадр з відеосюжету)

У пошуках дешевшого товару жінка натрапила на оголошення у Facebook. Парафін пропонували за 80 гривень – ціна вигідніша за звичайну вартість, до того ж були позитивні відгуки. Оксана замовила парафіна на 2 тисячі гривень, витративши те, що їй жертвували люди. Після чого "продавщиця" спочатку відтерміновувала відправлення, а потім і зовсім зникла. Оксана наголосила, що не шкодує про гроші, вона їх відшкодувала із власної зарплати. Її більше засмутило, що вона мимоволі підвела тих, хто чекав на ці свічки вчасно.

"Мене розриває, що за цих людей наші хлопці воюють, у тому числі прикривають їх. Це прикро до сліз. Я в шоковому стані була. Я розуміла, що шахраї є, але щоб ось у такий час красти гроші – це настільки цинічно і ганебно, у мене немає слів", – додала Оксана.

Подібних крадіжок у сьогоднішніх реаліях чимало. У поліції, говорячи про статистику, наводять приклад мешканки Одеської області, яка розміщувала оголошення про продаж автомобілів, при цьому обирала ті авто, які мають попит у військових. Отримавши передоплату, зловмисниця зникала. Сьогодні вона за ґратами.

Ще один шахрай – 31-річний чоловік пішов далі і почав просто копіювати справжні оголошення про збори коштів та міняти реквізити карток на свої. Небайдужі люди 53 рази переслали йому гроші, впевнені, що допомагають ЗСУ. Сьогодні чоловік сидить у СІЗО, чекаючи на вирок.

"Шахраї що роблять? Вони використовують те, що зараз актуально. У них завдання яке – якимось чином вас обдурити, щоб ви зробили те, що вони хочуть. І їхня мета – це ваші гроші. Холодно – потрібні генератори, "продаємо" генератори. Війна – "продаємо" амуніцію", – додав Водяницький.

Ловля на живця

Крім схеми із передоплатами, шахраї використовують фішинг (від англійського слова "fishing" – рибалка). Це відносно нова методика крадіжки грошей і базується вона на довірі до офіційних платформ або перевірених сайтів.

Наприклад, під приводом отримання "незапланованої" фінансової допомоги від держави у платформі "Дія" жертві пропонують пройти за посиланням. Зовні сайт може виглядати так само, але форма для оплати буде іншою. Уникнути цього просто – не потрібно переходити за незнайомими посиланнями та вводити у платіжних формах дані своїх банківських карток.

У кіберполіції, крім схем із передоплатами та фішингом, описують ще дві найпоширеніші методики крадіжки. Одна з них – дзвінок від служби безпеки вашого банку. Шахраї зазвичай швидко говорять про якусь проблему з картою і, не даючи часу на роздуми, починають сипати питаннями. Мета – дізнатися дані про картку.

"Вони дзвонять, кажуть: "Доброго дня, служба безпеки банку". У цьому випадку треба просто відразу закінчити цю розмову і зателефонувати до свого банку. Служба безпеки банку ніколи нікому не дзвонить. У 99% випадків реальний банк тільки підтвердить, що проблеми, про яку сказали шахраї, насправді немає", – повідомив Водяницький.

Викриття ботоферми (фото: сайт кіберполіції)

Четвертий спосіб – лист від "друга" . Жертві пише людина, яку він добре знає. Той повідомляє, що потрапив у халепу і йому потрібні гроші. Виглядає це максимально достовірно, тому що "друг" пише зі свого номера чи облікового запису. Шахраї зазвичай або зламують обліковий запис "потерпілого", або дублюють sim-карту, щоб створювалося враження, що вам пише ваш знайомий.

В цьому випадку аферисти зазвичай намагаються зіграти на емоціях – матері пише "син" і каже, що потрапив в аварію та терміново потрібні гроші. Найшвидший спосіб перевірити, чи це правда – зателефонувати людині по відкритому зв'язку і поставити запитання.

Схема, до речі, також набула свого "військового аналогу" – сім'ї, чиї сини чи дочки сьогодні воюють у лавах ЗСУ, дзвонять і кажуть, що їхня дитина в полоні, а для звільнення потрібна плата. Шахраїв, які вдалися до подібної моделі обману, викрила СБУ.

При цьому злочинці вигадали цілий перелік "послуг" – наприклад, за одну лише "розмову" з військовим вони просили від 10 до 50 тисяч гривень. За визволення з полону – до 200 тисяч, а доставка тіла загиблого – 10 тисяч. Сім'ї, що зневірилися від горя, надсилали зловмисникам гроші і очікувано нічого не отримували натомість.

Організатором виявився колишній ув'язнений, який на сьогоднішній день мешкає у Маріуполі, а у Запоріжжі у нього була спільниця – вона відповідала за "фінансову складову". Її затримали, а от організатор поки що недоступний.

Сьогодні кіберполіція опрацьовує понад 40 тисяч звернень. Обдурені люди насамперед говорять не про гроші. Жертв шахраїв вражає той факт, що злочинці не гребують війною і продовжують свою "діяльність", обманюючи тих, хто перебуває у складному фінансовому та моральному стані. Єдине, що залишається робити, якщо шахраїв не уникнути - знати їхні схеми і прості правила, як не потрапити на їх гачок.