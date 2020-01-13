Аэротакси от Airbus совершило первый свободный полет

Аэротакси компании Airbus Helicopters совершило первый свободный полет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Parisien.

Сообщается, что Airbus совместно с Автономным управлением парижского транспорта (RATP) провели летные испытания практически завершенного аппарата CityAirbus. До этого аэротакси запускали в мае 2019 года, но со страховочными канатами.

CityAirbus способен доставлять по воздуху четырех человек и перемещаться со скоростью 120 км/ч. Двигатели у него работают на электрической энергии, а взлет и посадка будут вертикальными.

Предполагается, что власти Парижа попытаются запустить CityAirbus в регионе Иль-де-Франс, чтобы обеспечить его работу уже к Олимпийским играм 2024 года на отрезке между Парижем и Диснейлендом. Запланировано, что сервис будет не элитным, а общедоступным. Эксперты RATP считают, что цена полета на 1 км должна равняться 1-2 евро.

Напомним, испытания первого в мире летающего беспилотного такси прошло еще в 2017 году в Дубае. Это летающее такси имеет два пассажирских места и может совершать полеты продолжительностью до 30 минут.

Осенью 2019 года Porsche и Boeing объявили о планах создать летающий электромобиль.