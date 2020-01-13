Аеротаксі від Airbus здійснило перший вільний політ

Аеротаксі компанії Airbus Helicopters здійснило перший вільний політ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Le Parisien.

Повідомляється, що Airbus спільно з Автономним управлінням паризького транспорту (RATP) провели льотні випробування практично завершеного апарату CityAirbus. До цього аеротаксі запускали в травні 2019 року, але зі страхувальними канатами.

CityAirbus здатний доставляти по повітрю чотирьох осіб і переміщатися зі швидкістю 120 км/ч. Двигуни у нього працюють на електричній енергії, а зліт і посадка будуть вертикальними.

Передбачається, що влада Парижа спробує запустити CityAirbus в регіоні Іль-де-Франс, щоб забезпечити його роботу вже до Олімпійських ігор 2024 року на відрізку між Парижем і Діснейлендом. Заплановано, що сервіс буде не елітним, а загальнодоступним. Експерти RATP вважають, що ціна польоту на 1 км має дорівнювати 1-2 євро.

Нагадаємо, випробування першого у світі безпілотного літального таксі пройшло ще в 2017 році в Дубаї. Це літаюче таксі має два пасажирських місця і може здійснювати польоти тривалістю до 30 хвилин.

Восени 2019 року Porsche і Boeing оголосила про плани створити літаючий електромобіль.