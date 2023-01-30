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Аеророзвідка не "дрімає". Десантники відбули штурм поруч з Мар'їнкою (відео)

Фото: Аеророзвідка не "дрімає". Десантники відбули штурм поруч з Мар'їнкою (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Десантники 79-ої окремої десантно-штурмової бригади відбили штурм ворога поблизу Мар'їнки та нанесли йому суттєвих втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"Ворожа піхота силами до роти намагалася непомітно наблизитися до позицій десантників, аби штурмом захопити їх. Підступність задуму ворога полягала в тому, що в цей же час він без упину атакував інші підрозділи бригади, активно застосовуючи на тих ділянках підтримку своєї артилерії", - пише пресслужба.

На тій самій ділянці штурмовий загін росіян намагався підкрастись без вогневої допомоги артилерії. Однак, аеророзвідка виявила рух противника після чого по ньому було нанесено вогневе ураження із застосування скидів боєприпасів з дронів.

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