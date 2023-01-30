Аэроразведка не дремлет. Десантники отбыли штурм рядом с Марьинкой (видео)

"Вражеская пехота силами до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, чтобы штурмом захватить их. Коварство замысла врага заключалось в том, что в это же время он без остановки атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии", - пишет пресс-служба.

На том же участке штурмовой отряд россиян пытался подкрасться без огневой помощи артиллерии. Ояднако, аэроразведка обнаружила движение противника после чего по нему было нанесено огневое поражение с применением сбросов боеприпасов с дронов.