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Аэроразведка не дремлет. Десантники отбыли штурм рядом с Марьинкой (видео)

Фото: Аэроразведка не дремлет. Десантники отбыли штурм рядом с Марьинкой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили штурм врага вблизи Марьинки и нанесли ему существенные потери.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"Вражеская пехота силами до роты пыталась незаметно приблизиться к позициям десантников, чтобы штурмом захватить их. Коварство замысла врага заключалось в том, что в это же время он без остановки атаковал другие подразделения бригады, активно применяя на тех участках поддержку своей артиллерии", - пишет пресс-служба.

На том же участке штурмовой отряд россиян пытался подкрасться без огневой помощи артиллерии. Ояднако, аэроразведка обнаружила движение противника после чего по нему было нанесено огневое поражение с применением сбросов боеприпасов с дронов.

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