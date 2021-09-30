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Аэропорты Парижа приостановили вылеты из-за электронного сбоя

Автор: Александр Мороз

В результате сбоя в электронной системе во всех аэропортах Парижа перестали отправлять самолеты. Информацию подтвердило Управление гражданской авиации Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что на полчаса были приостановлены все вылеты из аэропортов Орли и Руасси-Шарль-де-Голль. Сбой произошел в системе управления полетами.

Как говорится в заявлении Управления гражданской авиации Франции, сбой удалось устранить незадолго до полудня.

Напомним, в прошлом году более 200 рейсов, которые должны были прибыть в лондонский аэропорт "Хитроу" или вылететь из него, были отменены из-за системного сбоя регистрации пассажиров и багажа.

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