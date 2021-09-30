Аэропорты Парижа приостановили вылеты из-за электронного сбоя

В результате сбоя в электронной системе во всех аэропортах Парижа перестали отправлять самолеты. Информацию подтвердило Управление гражданской авиации Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Сообщается, что на полчаса были приостановлены все вылеты из аэропортов Орли и Руасси-Шарль-де-Голль. Сбой произошел в системе управления полетами.

Как говорится в заявлении Управления гражданской авиации Франции, сбой удалось устранить незадолго до полудня.