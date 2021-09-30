Аеропорти Парижа призупинили вильоти через електронний збій

В результаті збою в електронній системі у всіх аеропортах Парижа перестали відправляти літаки. Інформацію підтвердило Управління цивільної авіації Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Повідомляється, що на півгодини були припинені всі вильоти з аеропортів Орлі та Руассі-Шарль-де-Голль. Збій стався в системі управління польотами.

Як йдеться в заяві Управління цивільної авіації Франції, збій вдалося усунути незадовго до полудня.