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Аеропорти Парижа призупинили вильоти через електронний збій

Автор: Олександр Мороз

В результаті збою в електронній системі у всіх аеропортах Парижа перестали відправляти літаки. Інформацію підтвердило Управління цивільної авіації Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що на півгодини були припинені всі вильоти з аеропортів Орлі та Руассі-Шарль-де-Голль. Збій стався в системі управління польотами.

Як йдеться в заяві Управління цивільної авіації Франції, збій вдалося усунути незадовго до полудня.

Нагадаємо, минулого року понад 200 рейсів, які мали прибути в лондонський аеропорт "Хітроу" або вилетіти з нього, були скасовані через системний збій реєстрації пасажирів і багажу.

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ФранціяПариж