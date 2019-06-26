В аэропорту Запорожья задержали террориста

В пункте пропуска "Запорожье" пограничники задержали гражданина Таджикистана, который числился в международном розыске. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГПСУ.

В государственной службе отметили, что иностранец прибыл в Запорожье авиарейсом из Турции якобы с туристической целью, но, как выяснилось, входит в одну из исламских террористических организаций. Также пограничники задержали гражданина Нидерландов, которого с 2018 года разыскивали правоохранительные органы Франции.

"По обоим фактам информированно Укрбюро Интерпола в г. Киев. Иностранцев передали сотрудникам Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2018 года контрразведчики СБУ разоблачили вербовки представителями "ЛНР" осужденных, которые были переданы для отбывания наказания с временно оккупированной территории в украинских пенитенциарных учреждений.

Напомним, в этом году Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовные производство в отношении десяти граждан России за шпионские действия на территории Украины.